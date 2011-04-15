ФПК разрешила вернуть деньги за "невозвратные" билеты

Федеральная пассажирская компания предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги за "невозвратные" билеты. Об этом говорится в сообщении компании.



Это можно сделать до 10 апреля 2020 года.

Решение принято в связи с отменой ряда массовых мероприятий в различных регионах страны в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.



Так, все пассажиры, которые ранее приобрели билеты по невозвратному тарифу, но были вынуждены отказаться от поездок, могут сдать проездные документы в кассы АО "ФПК" в соответствии с действующими Правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утвержденными Министерством транспорта РФ.



Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где Covid-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Для этого ему нужно будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения. Комиссия за возврат проездного документа в этом случае составит 210.6 руб.



Возврат денежных средств за невозвратные билеты производится только в билетных кассах ФПК.







"AK&M" от 16.03.2020