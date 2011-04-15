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16/03/2020
13:41

РФ закрыла границу с Белоруссией

РФ закрыла границу с Белоруссией. Об этом заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.

"Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов. Мы и дальше будем делать всё для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить массового распространения коронавируса. Все нынешние ограничения нами сознательно вводятся для того, чтобы избежать более жёстких мер в будущем", - сказал М.Мишустин.


"AK&M" от 16.03.2020
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