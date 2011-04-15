"Магнит" предупредил о рисках для поставок товаров из-за коронавируса. Как говорится в отчёте компании, "на китайскую экономику и перспективы её развития негативно повлияла глобальная торговая напряжённость и появление коронавируса Covid-19. Меры по сдерживанию распространения вируса могут повлиять на бизнес-операции по всему миру. Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы".



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.





"AK&M" от 16.03.2020