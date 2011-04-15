Правый поворот с улицы Чоботовская на основной ход Боровского шоссе отменён, ЦОДД

Правый поворот с улицы Чоботовская на основной ход Боровского шоссе отменён. Об этом говорится в сообщении ЦОДД.



Пешеходы переходили основной ход Боровского шоссе одновременно с автомобилями, которые поворачивали с улицы Чоботовская. Из-за отмены правого поворота переходить дорогу здесь станет безопаснее. Кроме того, благодаря изменению схемы движения, проезжать участки Чоботовской улицы от улицы Лукинская к Боровскому шоссе и по Боровскому шоссе в направлении области станет быстрее. Также положительный эффект заметят пассажиры шести маршрутов наземного городского транспорта: автобусов NN 830, 779, 5, 166, 479 и 507.







"AK&M" от 16.03.2020