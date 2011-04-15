ФАС не прекратит усилий по нормативной легализации параллельного импорта. Одновременно с этим служба готова рассматривать обращения участников рынка, связанные с ввозом оригинального товара при соблюдении процедуры, предусмотренной Гражданским кодексом РФ. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.



"Когда вводилась 1487 статья Гражданского Кодекса РФ, она принималась в качестве защиты производителей от контрафактной продукции и вылилась в процедурную норму, которая подразумевает, что если хозсубъект ввозит товар на территорию РФ, то он обязан заручиться согласием правообладателя, чтобы тот убедился в оригинальности товара", — пояснил А.Кашеваров.



Однако с точки зрения антимонопольного законодательства не всегда получается пояснить, на каком основании правообладатели дают согласие на ввоз оригинального товара одним импортёрам, и отказывают другим.



"Складывается ощущение, что произошла трансформация в применении статьи Гражданского кодекса, которая раньше защищала правообладателей от контрафакта, но теперь позволяет некоторым из них злоупотреблять ею, формируя отдельную ценовую политику на территории другого государства и получая таким образом дополнительный доход. Это можно называть внутрибрендовой или межбрендовой конкуренцией, однако при действиях такого механизма цены на товары, поступающие на территорию РФ, переходят в совершенно другую ценовую категорию", — пояснил замглавы антимонопольного ведомства.



Затронув тему "двойных стандартов" качества товаров, поставляемых и производимых иностранными компаниями для российского рынка, А.Кашеваров пояснил, что ФАС продолжит работу в этом направлении. Так, служба уже начала анализ ряда произвольно выбранных товаров на предмет различий в свойствах и составах в тех из них, что производятся для российского рынка, и тех, что реализуются на зарубежных.



По этому вопросу ФАС ведёт работу с коллегами из антимонопольных ведомств стран Восточной Европы, которые также фиксируют различия в характеристиках товаров одного и того же бренда.



"AK&M" от 16.03.2020