Доля просрочки по кредитным картам за год снизилась на 4.5 процентных пункта до 10.4%

Доля просроченной задолженности свыше 30 дней по кредитным картам к общему объёму действующих кредитов данного типа в IV квартале 2019 года составила 10.4%, снизившись за год на 4.5 процентных пункта. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



При этом в январе 2020 года эта тенденция сохранилась: доля просроченной задолженности по кредитным картам сократилась на 4.3 п.п. и составила 9.9% (в январе 2019 года - 14.2%).



В свою очередь, средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заёмщика по кредитным картам за год вырос на 10 баллов и в январе 2020 года составил 652 балла (минимальное значение - 300 баллов, максимальное - 850 баллов).



Самые низкие значения доли просроченной задолженности по кредитным картам (среди 30 регионов-лидеров по объёмам данного вида розничного кредитования) были зафиксированы в Москве (5.7%), Санкт-Петербурге (7.1%), Ханты-Мансийском АО (7.6%), Московской области (8%), Удмуртской Республике (9.6%), Свердловской (9.7%) и Самарской (9.9%) областях.



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