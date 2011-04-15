В Госдуму внесён законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должником

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая внесла в ГД законопроект, обязывающий коллекторов общаться только с должником. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



"Действующее законодательство содержит дискриминационное положение, согласно которому допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия. Фактически сегодня третьи лица становятся по усмотрению коллекторов субъектами давления и претензий, что противоречит принципам правоотношений, индивидуальной свободы и личной ответственности за принятые решения", — сказала И.Яровая.



Данным законопроектом предлагается установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, защиту их волеизъявления, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать "презумпция несогласия" третьих лиц. Согласно законопроекту коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его, — сообщила автор законопроекта.





"AK&M" от 16.03.2020