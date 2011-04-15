Грузия закрыла границы с РФ

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Передвижение граждан между Грузией и РФ временно приостановлено с 16 марта 2020 года. Об этом говорится на сайте правительства Грузии.
Вместе с тем, ограничения не распространяются на грузовые перевозки.
"AK&M" от 16.03.2020