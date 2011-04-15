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16/03/2020
17:14

В Республике Казахстан введено чрезвычайное положение

В Республике Казахстан введено чрезвычайное положение. Соответствующий указ подписал глава республики К.Токарев, говорится на сайте президента.

"В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года", говорится в указе.

В этот период поручено ограничить функционирование крупных объектов торговли, приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей; запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий; установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с её территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.



"AK&M" от 16.03.2020
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