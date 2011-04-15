Аэрофлот организует спецрейсы для возвращения граждан РФ из ЕС

В связи с временным прекращением полётов по ряду направлений, Аэрофлот реализует специальную программу рейсов в европейские города для возвращения российских пассажиров Аэрофлота, имеющих билеты на даты вылета 16 марта и позднее. Об этом говорится в сообщении компании.



Специальные рейсы для возвращения на территорию Российской Федерации будут организованы в связи с прекращением регулярного авиасообщения. Изменение даты и времени вылета будет произведено однократно без обращения пассажира и направлено на адрес электронной почты, указанный при бронировании.



Аэрофлот рекомендует пассажирам, находящимся в европейских странах, регулярно проверять статус бронирования на сайте авиакомпании, а также обновлять электронную почту.





"AK&M" от 16.03.2020