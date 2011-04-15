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16/03/2020
15:37

В Москве введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

В Москве введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила столичная мэрия.

В частности, работодатели не будут допускать сотрудников с признаками заболевания, а родители решат, стоит ли ребенку посещать школу или детский сад.

Москвичи, проживающие вместе с теми, кто находится на карантине из-за коронавируса, так же должны соблюдать карантин, говорится в поправках к указу мэра Москвы, сообщил в своём блоге Сергей Собянин.

Также в документе сказано, что работодатели не должны допускать к работе тех, у кого есть признаки заболевания (повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание) и оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

С понедельника вводится свободное посещение школ. Родители вправе сами решить - водить ли ребенка в школу или детский сад, а руководители учреждений образования - обеспечить возможность домашнего обучения.

"Московская электронная школа и другие современные информационные технологии позволяют сделать это без потери качества. При этом обычные занятия в школах будут продолжаться. Свободное посещение школ будет действовать до особого распоряжения", - уточнил С.Собянин.

Такая ситуация, как сказано в документе, является обстоятельством непреодолимой силы.

Кроме того, до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек.

Департамент здравоохранения города Москвы обязан организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания помощи на дому больным, имеющим подозрения на коронавирус, а также обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения поликлиник для граждан, находящихся на карантине.

Напомним, с 5 марта 2020 года в Москве введён режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения заболевания. Все прибывшие из Китая, Италии, Ирана, Южной Кореи, Германии, Франции и Испании, а также других стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в течение 14 дней должны находиться дома в самоизоляции.

Прибывшие из стран, где зарегистрирован хотя бы один случай коронавирусной инфекции, также должны сообщить о себе на горячую линию по номеру телефона: +7 (495) 870-45-09. В случае плохого самочувствия необходимо вызвать врача на дом без посещения медицинских учреждений.

В кол-центре работают 200 специалистов. Ежесуточно они отвечают на около пяти - шести тысяч обращений. Сотрудники горячей линии приняли более 29 тыс. телефонных звонков. За консультацией и по другим вопросам обратились свыше 22 тыс. человек.

"AK&M" от 16.03.2020
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