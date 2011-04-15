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16/03/2020
15:44

Ещё один выезд из Троицка на Калужское шоссе появится в 2022 году

Проектирование ещё одного выезда из Троицка на Калужское шоссе планируется завершить до октября этого года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Новая дорога длиной 1.1 км соединит Октябрьский проспект и Калужское шоссе", - сказал В.Жидкин.

По его словам, строительство начнётся в начале 2021 года, завершится - в 2022 году.

"По поручению мэра Сергея Собянина в Троицке в 2020-2022 годах будет реконструировано и построено более 19 км улично-дорожной сети", - отметил руководитель департамента.

Ранее В.Жидкин заявил, что строительство и реконструкция дорог в Троицке ведётся в три этапа, завершить работы планируется в 2023 году.

Летом 2019 года началось строительство первого участка обновлённой уличной сети Троицка. Дорожники продлят Октябрьский проспект с юга по улице Академика Черенкова и реконструируют улицу Дальняя с обустройством кольцевой развязки на их пересечении. Работы здесь планируется завершить в июне 2020 года.

"Главная задача реконструкции - обеспечить транспортную доступность социальных объектов Троицка и удобный выезд из жилых районов на Калужское шоссе", - подчеркнул руководитель департамента.


"AK&M" от 16.03.2020
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