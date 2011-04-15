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16/03/2020
15:53

ESET предупреждает о действиях киберпреступников в связи с эпидемией коронавируса

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, сообщает о появлении новых киберугроз в связи с распространением коронавируса.

Любые катастрофы, чрезвычайные ситуации, вызывающие общественные волнения, привлекают внимание мошенников, готовых воспользоваться паническими настроениями в обществе. Эксперты ESET рассмотрели способы, которыми пользуются киберпреступники в настоящее время.

Злоумышленники распространяют новости от имени ВОЗ, призывая пользователей перейти по вредоносным ссылкам для получения якобы секретной и крайне важной информации о вирусе. Таким образом, они похищают личную информацию и платёжные данные, получая доступ к счетам жертв. Важно быть внимательнее и проверять адрес e-mail, с которого пришло сообщение: адреса @who.com, @who.org или‘@who-safety.org не имеют отношения к ВОЗ.

Злоумышленники также прибегают к фейковым благотворительным акциям. Создаются рассылки с призывом отправить пожертвование на поиск вакцины от коронавируса для детей в Китае.

Популярность набирает мошенничество с фейковыми объявлениями о продаже медицинских масок и антисептиков для рук. С их помощью злоумышленники выманивают данные кредитных карт пользователей и похищают деньги со счетов. Так, по данным Sky News за февраль в Великобритании заработали на подобной кампании не менее 800 000 фунтов стерлингов ($1 млн).

ESET рекомендует не поддаваться паническим настроениям в обществе. Будьте особенно внимательны к любым ресурсам и рассылкам, содержащим упоминание коронавируса. Остерегайтесь мошеннических благотворительных организаций или краудфандинговых кампаний, направленных на борьбу с эпидемией. Игнорируйте сообщения, в которых запрашиваются ваши личные или платёжные данные. Используйте комплексные антивирусные решения с модулями защиты электронной почты и функцией "Антифишинг".

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.







"AK&M" от 16.03.2020
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