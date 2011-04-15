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16/03/2020
18:09

Минэнерго продолжает мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга

По состоянию на 15 марта 2020 года содержание хлорорганических соединений в нефти, отгружаемой в порту Усть-Луга, составляет 1.3 ppm. Резервуарный парк порта Усть-Луга на данный момент не содержит некондиционной нефти. Об этом говорится в сообщении Минэнерго со ссылкой на информацию ПАО "Транснефть".

Ожидаемое качество нефти в порту Усть-Луга по данному показателю с 16 марта 2020 года по 22 марта 2020 года будет находиться в диапазоне 1.3-2.9 ppm.

Минэнерго продолжит мониторинг качества нефти в порту Усть-Луга.


"AK&M" от 16.03.2020
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