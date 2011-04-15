Наиболее безопасными сейчас являются бесконтактные платежи, ЦБ

Банк России выдаёт кредитным организациям "чистые" банкноты, которые выдерживаются в соответствии со стандартными процедурами не менее 14 дней с момента поступления. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Продолжительность жизни коронавируса на бумажном носителе, согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет 3-4 дня.



ВОЗ не даёт жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов. Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать и при наборе ПИН-кода при оплате покупок картой. Наиболее безопасными являются бесконтактные платежи.





"AK&M" от 16.03.2020