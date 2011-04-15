Ростуризм опубликовал список не рекомендованных к посещению стран. Об этом говорится на сайте ведомства по данным на 16 марта.



Так, с 24 января не рекомендуется посещать КНР, с 27 февраля - Италию, Корею, Иран.



Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ с 16 марта временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно.



Правительствами нижеследующих стран приняты решения об ограничительных мерах на въезд иностранных граждан в рамках борьбы с завозом и распространением коронавирусной инфекции: Государство Израиль - обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 11 марта, Республика Индия - аннуляция туристических виз с 13 марта, Словацкая Республика - запрет на въезд с 13 марта, США - запрет на въезд с 13 марта (только из стран ЕС, Китая и Ирана), Мальта - обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 13 марта, Турция - запрет на въезд с 14 марта (только из Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Норвегии, Франции, Швеции), Дания - запрет на въезд с 14 марта, Непал - приостановка выдачи виз по прибытии с 14 марта, Королевство Шри-Ланка - приостановка выдачи виз по прибытии с 14 марта, Тунис - обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 14 марта, Республика Кипр - запрет на въезд с 15 марта, Польша - запрет на въезд с 15 марта, Филиппины - запрет на въезд с 15 марта, Оман - приостановка выдач и виз с 15 марта, Чешская Республика - запрет на въезд с 16 марта, Колумбия - запрет на въезд с 16 марта, Австрия - приостановка выдачи виз с 16 марта, Новая Зеландия - обязательный карантин на 14 дней по прибытии с 16 марта, Австралия - обязательная самоизоляция на 14 дней по прибытии с 16 марта, Литва - запрет на въезд с 16 марта, Латвия - отмена всех международных перевозок пассажиров с 17 марта, Марокко - отмена всех международных перевозок пассажиров с 17 марта, Иордания - приостановка авиасообщения с 17 марта, Эстония - запрет на въезд с 17 марта, Молдавия - приостановка авиасообщения и запрет на въезд с 17 марта.



Помимо этого, Аэрофлот вносит дополнительные изменения в полетную программу из Москвы в пункты Европы. С 16 марта авиакомпания продолжит выполнять рейсы из Москвы в следующие географические пункты Европы: Брюссель (Бельгия), Будапешт (Венгрия), Софию (Болгария), Лондон (Великобритания), Берлин (Германия), Афины (Греция), Дублин (Ирландия), Мадрид (Испания), Рим (Италия), Ригу (Латвия), Амстердам (Нидерланды), Лиссабон (Португалия), Бухарест (Румыния), Белград (Сербия), Любляну (Словения), Хельсинки (Финляндия), Загреб (Хорватия), Тиват (Черногория), Женеву (Швейцария), Стокгольм (Швеция), Париж (Франция), Ларнаку (Кипр).



Временно будут приостановлены полеты Аэрофлота в/из Москвы в: Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля, Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля, Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля, Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля, Цюрих (Швейцария) с 19 марта по 30 апреля, Копенгаген (Дания) 17 марта и далее с 21 марта по 30 апреля, Осло (Норвегия) с 18 марта по 30 апреля, Кишинев (Молдавия) с 19 по 31 марта, Вильнюс (Литва) в 19 по 30 марта, Варшаву (Польша) с 15 по 27 марта, Таллин (Эстония) с 19 марта по 30 апреля, Вену (Австрия) с 20 марта по 30 апреля, Ташкент, Бухару, Самарканд (Узбекистан) с 16 марта по 30 апреля.



Для возвращения в Россию ее граждан Аэрофлот продолжит выполнение рейсов: С 16 по 19 марта по маршруту "Шереметьево" - Прага - "Шереметьево": SU2012/2013 и - SU2016/2017; с 16 по 18 марта по маршруту "Шереметьево" - Франкфурт - "Шереметьево" SU2300/2301 (16, 17, 18 марта), SU2304/2305 (16, 17 марта) и SU2656/2657 (18 марта); с 16 по 18 марта по маршруту "Шереметьево" - Мюнхен - "Шереметьево" SU2322/2323 (16, 17, 18 марта); с 16 по 20 марта по маршруту "Шереметьево" - Барселона - "Шереметьево" SU2638/2639 (16, 17, 18, 19, 20 марта), SU2512/2513 (16, 17, 19, 20 марта) и SU2514/2515 (18 марта); с 16 по 18 марта по маршруту "Шереметьево" - Цюрих - "Шереметьево" SU2486/2487.



Помимо этого Аэрофлот продолжит выполнение рейсов: с 15 по 20 марта по маршруту "Шереметьево" - Копенгаген - "Шереметьево" SU2658/2659 (16, 18, 19, 20 марта); с 16 по 17 марта по маршруту "Шереметьево" - Осло - "Шереметьево" SU2174/2175; с 16 по 18 марта по маршруту "Шереметьево" - Кишинев - "Шереметьево" SU1844/1845; с 16 по 17 марта по маршруту "Шереметьево" - Вильнюс - "Шереметьево" SU2108/2109; с 16 по 18 марта по маршруту "Шереметьево" - Варшава - "Шереметьево" SU2002/2003; с 17 по 18 марта по маршруту "Шереметьево" - Таллин - "Шереметьево" SU2106/2107; с 17 по 19 марта по маршруту "Шереметьево" - Вена - "Шереметьево" SU2184/2185 (17, 18, 19 марта), SU2352/2353 (17, 19 марта), и SU2354/2355 (18,19 марта).



С 16 марта будут полностью прекращены регулярные полеты АО "Авиакомпания "Россия", которые выполняются под кодом Аэрофлота "SU" из Санкт-Петербурга в пункты Европейского союза, в том числе в Вену, Прагу, Ларнаку, а также в Женеву. Пассажирам предлагается возможность лететь через Москву.



Авиакомпания изучает возможность выполнения чартерных рейсов по отменяемым направлениям для возвращения в Россию всех ее граждан.



Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз, и так далее) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой вылета со дня введения ограничений до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря (включительно) независимо от срока действия билета; однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов; изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.



Информация об изменениях в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальных аккаунтах компании в соцсетях.



Мэрией Москвы в отношении граждан прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании предписано обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).



Для туристов РФ, находящихся за границей, рабатает горячая линия, организованная Ростуризмом совместно с Ассоциацией "Турпомощь, в режиме 24/7: 8-499-678-12-03, круглосуточно; 8-915-117-04-51 с понедельника по пятницу, с 10 до 19:00.



В сложившейся ситуации представляется допустимым и не противоречащим законодательству Российской Федерации о туристской деятельности для туристов и туроператоров рассмотреть следующие возможные решения: замену направления на другие (альтернативные) направления, не меняя сроков запланированного отпуска; перенос сроков совершения путешествия, в том числе с выбором другого направления (места отдыха), на удобные для туриста даты в течение года, сохранив денежные средства у туроператора; иные решения, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон.



Вместе с тем, необходимо иметь в виду, что все вышеуказанное относится к существенным условиям договора о реализации туристского продукта, изменение которых допускается только по соглашению сторон такого договора (статья 10 закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации").



Ростуризм рекомендует воздержаться от поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.



"AK&M" от 16.03.2020