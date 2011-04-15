Гостиница "Золотой Дельфин" в Сочи выставлена на продажу

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" сообщила о начале процедуры реализации актива - здания гостиницы "Золотой Дельфин". Об этом говорится в сообщении АСВ.



Начальная цена продажи составляет 305.8 млн руб.

Актив реализуется в рамках торгов имуществом Коммерческого банка "Росэнергобанк" (решением Арбитражного суда Москвы от 29 июня 2017 года функции конкурсного управляющего банком возложены на агентство). Организатором торгов по поручению Агентства выступает АО "Российский аукционный дом".



Торги состоятся посредством публичного предложения на электронной торговой площадке РАД в период с 12 марта по 12 июля 2020 года.



Здание гостиницы "Золотой Дельфин" расположено в центре Адлера на первой линии от моря. В ближайшем окружении есть вся необходимая для гостиничного бизнеса инфраструктура: оборудованный пляж, летний кинотеатр, аквапарк "Амфибус", магазины, кафе, ночной клуб, дельфинарий, а также океанариум. В здании 31 номер площадью от 50 кв. м, одновременно гостиница может принять до 100 постояльцев.







"AK&M" от 16.03.2020