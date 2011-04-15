Повседневные расходы россиян обновили февральский рекорд

Россияне в феврале 2020 года увеличили свои повседневные расходы по сравнению с январём на 11.6%. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



По сравнению с февралём 2019 года индекс также оказался выше на 9.3%. По сравнению со средним скользящим за последние 12 месяцев наблюдается небольшой рост повседневных расходов на 3.5%.



Расходы в феврале являются самыми высокими за всю наблюдаемую историю с 2015 года. Как правило, существенного роста расходов в феврале по сравнению с предыдущим месяцем не наблюдалось.





"AK&M" от 16.03.2020