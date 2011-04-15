МГУ предложил студентам учиться дистанционно из-за вируса

МГУ предложил студентам учиться дистанционно. Об этом говорится на сайте заведения.



Так, в соответствии с приказом ректора МГУ "Об организации образовательной деятельности в Московском университете в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации" и приказом Минобрнауки России руководителям структурных подразделений МГУ при реализации образовательных программ необходимо предусмотреть: возможность перевода обучающихся на обучение по индивидуальным планам; организацию контактной работы обучающихся, педагогических, научных и административных работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде; использование различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся, педагогических, научных и административных работников опосредованно, в том числе с использованием дистанционного обучения и электронных образовательных технологий.



Также приказом предусмотрено осуществление учебного процесса в Московском университете с использованием дистанционных образовательных технологий с 17 марта до особого распоряжения.



Помимо этого, в соответствии с приказом ректора МГУ "Об усилении мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории и объектах" университете приостанавливается проведение всех запланированных публичных мероприятий до особого распоряжения; проход посетителей в здания и помещения, занимаемые подразделениями университета, осуществляется исключительно по письменному разрешению руководителя структурного подразделения; проход гостей к проживающим в общежитиях Московского университета запрещён до особого распоряжения, за исключением случаев по согласованию с начальником Управления общежитиями МГУ.





"AK&M" от 16.03.2020