Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 марта 2020 года.



ДЕЛО ТРЕХ СЕСТЕР ПРИЗВАЛИ К ПРЕКРАЩЕНИЮ

АДВОКАТЫ НАСТАИВАЮТ, ЧТОБЫ СЛЕДСТВИЕ ИСПОЛНИЛО РЕШЕНИЕ ЗАМГЕНПРОКУРОРА, ПОДДЕРЖАННОЕ ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕМ





Как стало известно "Ъ", адвокаты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подали ходатайство в СКР с требованием исполнить вынесенное еще в прошлом году и никем не отмененное постановление заместителя генпрокурора России Виктора Гриня, предписавшего следователям признать действия девушек как совершенные в условиях необходимой обороны. Так как это обстоятельство исключает "преступность деяния", то речь фактически идёт о прекращении их уголовного преследования. СКР безуспешно пытался опротестовать решение господина Гриня у тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки. Он поддержал своего зама, а также назначил ещё одну экспертизу в отношении девушек, которая еще раз подтвердила уже прозвучавшие выводы о том, что подвергавшиеся истязаниям сестры находились в униженном состоянии и опасались за своё здоровье и жизнь.





БЫВШЕГО БАНКИРА СДАЛИ ПОЛИЦИИ ВКЛАДЧИКИ

НАХОДИВШЕГОСЯ В РОЗЫСКЕ ЭКС-ГЛАВУ МЕЖТРАСТБАНКА ПОЙМАЛИ В ЕГО КВАРТИРЕ





Как стало известно "Ъ", в Москве вкладчики обанкротившегося Межтрастбанка заблокировали в собственной квартире и передали в руки сотрудников полиции находившегося более двух лет в розыске бывшего президента этого кредитного учреждения Игоря Бойкова. Он обвиняется в организации преступной группы, похитившей из банка более 2.5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Трое подельников господина Бойкова в конце прошлого года уже были осуждены на сроки от 2 лет 10 месяцев до 4.5 года.





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"AK&M" от 17.03.2020