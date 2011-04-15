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17/03/2020
10:17

Повтор! Минсельхоз поручил регионам анализировать объём продовольствия и цены в торговых сетях

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев провел оперативное совещание по реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

Д.Патрушев поручил регионам в течение двух дней создать аналогичные органы и на постоянной основе анализировать имеющиеся объёмы продовольствия и цены в торговых сетях. Субъекты должны обеспечить запасы основных категорий продовольствия не менее чем на двухмесячный период, а также проработать возможность значительного наращивания объёмов сельхозпроизводства в сжатые сроки.

Как отметил министр, в настоящий момент ситуация на агропродовольственном рынке России стабильна, при этом перед Минсельхозом стоит задача по координации усилий на федеральном и региональном уровне для сохранения устойчивости отрасли в условиях волатильности на глобальном финансовом рынке. В этой связи Министерством разработан и представлен на рассмотрение в Правительство РФ ряд дополнительных мер господдержки аграриев.


"AK&M" от 17.03.2020
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