Повтор! Конституционный суд признал законными изменения в Конституцию

Конституционный суд признал законными изменения в Конституцию. Об этом говорится в сообщении КС.



По решению КС, поправки в Основной закон, подписанные накануне президентом РФ Владимиром Путиным, не противоречат неизменяемым статьям Конституции.



В соответствии с поправками, президентом РФ может быть избран гражданин РФ, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства.



Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков. Данное требование предлагается распространить на президента РФ, занимающего эту должность на момент вступления в силу настоящего закона, без учёта числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на тот момент.



Президент РФ обязан назначить заместителей председателя Правительства РФ и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, за исключением министров силового блока, в отношении которых предусматривается согласование с Советом Федерации.



За президентом закрепляется полномочие назначать на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождать от должности Генерального прокурора, его заместителей, прокуроров субъектов и приравненных к ним прокуроров, а также назначать на должность и освобождать от должности иных прокуроров, если это установлено федеральным законом.



Предусматривается возможность внесения главой государства в Совет Федерации представления о прекращении полномочий председателей, заместителей председателей и судей судов, входящих в судебную систему Российской Федерации, в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи.



Законом устанавливается право президента формировать Государственный Совет, определяются цели его формирования, а также цели формирования Совета Безопасности, Администрации президента РФ.



В Конституции закрепляются элементы статуса президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, ему устанавливаются конституционные гарантии, а также определяется порядок лишения его неприкосновенности.



Законом, в частности, провозглашается, что Российская Федерация обеспечивает защиту исторической правды, чтит подвиг защитников Отечества. Умаление подвига народа при защите Отечества не допускается.



Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечивает защиту их интересов и сохранение общероссийской культурной идентичности.



К ведению Российской Федерации дополнительно отнесены: организация публичной власти; установление основ федеральной политики и федеральные программы в области научно-технологического развития; информационные технологии, обеспечение безопасности личности, общества и государства при их применении; космическая деятельность; сельское хозяйство; установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования; обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирование культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.



Устанавливается, что Российская Федерация является правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР, признаётся преемственность в развитии Российского государства и сложившееся на протяжении тысячелетней истории нашей страны государственное единство.



Всем лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, должности руководителей федеральных государственных органов, запрещается иметь гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание на территории иностранного государства, а также открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.



Устанавливается, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в РФ.



Законом предлагается новый подход к формированию Совета Федерации. Так, Совет Федерации состоит из сенаторов Российской Федерации. В его состав входят представители от каждого субъекта Российской Федерации, представители РФ, назначаемые президентом, а также президенты РФ, прекратившие исполнение своих полномочий, в случае их согласия.



В Конституции закрепляется право Совета Федерации, Государственной Думы осуществлять парламентский контроль, в том числе направлять парламентские запросы руководителям государственных органов и органов местного самоуправления.



Закрепляется персональная ответственность председателя Правительства РФ перед президентом за осуществление возложенных на Правительство полномочий.



На Правительство дополнительно возлагаются следующие полномочия: обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики; обеспечение государственной поддержки научно-технологического развития России, сохранение и развитие её научного потенциала; обеспечение функционирования системы социальной защиты инвалидов, основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, улучшение качества их жизни; поддержка институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечение их участия в выработке и проведении государственной политики; поддержка добровольческой (волонтёрской) деятельности; содействие развитию предпринимательства и частной инициативы; осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия на окружающую среду, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношени я к животным, создание условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.



Законом устанавливается количество судей Конституционного Суда - 11 судей. Закрепляются полномочия Конституционного Суда разрешать дела о соответствии Конституции проектов законов Российской Федерации о поправке к Конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принятых законов до их подписания Президентом Российской Федерации; разрешать вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или международного (межгосударственного) суда, третейского суда (арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации; проверять конституционность законов субъектов Российской Федерации до их обнародования.



Органы местного самоуправления для наиболее эффективного решения задач в интересах населения во взаимодействии с органами государственной власти включаются в соответствии с Законом о поправке к Конституции в единую систему публичной власти в Российской Федерации.



Все указанные изменения вступают в силу в случае соблюдения двух условий. Законом о поправке к Конституции предусматривается обязательное направление в Конституционный Суд Российской Федерации запроса для оценки соответствия предлагаемых изменений положениям глав 1, 2 и 9 Конституции. В случае дачи Конституционным Судом заключения о соответствии Конституции предлагаемых изменений проводится общероссийское голосование.



Если по результатам общероссийского голосования изменения в Конституции поддержат более половины граждан, которые примут в нём участие, то изменения, предусмотренные законом о поправке к Конституции в главы 3-8 Конституции, вступят в силу.



"AK&M" от 17.03.2020