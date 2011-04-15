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17/03/2020
10:45

Водители наземного транспорта Москвы перестанут продавать билеты

В Москве со вторника, 17 марта 2020 года, временно прекратится продажа проездных билетов у водителей столичных автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев - как у городского перевозчика Мосгортранс, так и в автобусах частных перевозчиков. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Такое решение принято в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ. Подобные меры уже приняли в Берлине, Хельсинки и Цюрихе, пользоваться только бесконтактной оплатой рекомендуют в Лондоне и мегаполисах США.

Пассажиры могут воспользоваться услугой с помощью карт и мобильных устройств с функцией бесконтактных платежей - PayPass, payWave, Apple Pay, Google Pay, MirPay и других.

Стоимость проезда по банковской карте составляет 44 руб. - это на 23% дешевле, чем билет у водителя.

Отметим, что ежедневно в конце смены наземный пассажирский транспорт отправляют на дезинфекцию. В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают все поверхности, включая кабину водителя, поручни, стекла и сиденья. Департамент Транспорта Москвы усилил контроль за регламентами подготовки наземного городского транспорта, в рамках решений Управления Роспотребнадзора Москвы. Всего на столичных маршрутах ежедневно работают более 8.5 тыс. единиц наземного транспорта.

"AK&M" от 17.03.2020
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