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17/03/2020
11:07

Гвианский космический центр приостанавливает пусковую деятельность из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса нового типа и необходимостью полностью реализовать меры, введённые правительством Франции, Гвианский космический центр приостанавливает проведение всех текущих пусковых кампаний. Об этом сообщил Роскосмос.

Подготовительные мероприятия к пускам будут возобновлены как только это позволят санитарные условия.

Эта исключительная мера позволит защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность подготовки к запланированным пускам.

Arianespace, Французское космическое агентство (CNES), а также все компании, участвующие в деятельности Гвианского космического центра, в настоящее время контролируют операции по переводу ракет-носителей и космических аппаратов в безопасный режим хранения в соответствии со стандартными процедурами.

"AK&M" от 17.03.2020
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