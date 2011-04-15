Гвианский космический центр приостанавливает пусковую деятельность из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса нового типа и необходимостью полностью реализовать меры, введённые правительством Франции, Гвианский космический центр приостанавливает проведение всех текущих пусковых кампаний. Об этом сообщил Роскосмос.



Подготовительные мероприятия к пускам будут возобновлены как только это позволят санитарные условия.



Эта исключительная мера позволит защитить здоровье сотрудников и местного населения, а также обеспечить безопасность подготовки к запланированным пускам.



Arianespace, Французское космическое агентство (CNES), а также все компании, участвующие в деятельности Гвианского космического центра, в настоящее время контролируют операции по переводу ракет-носителей и космических аппаратов в безопасный режим хранения в соответствии со стандартными процедурами.



"AK&M" от 17.03.2020