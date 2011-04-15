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17/03/2020
11:06

В Москве запретили мероприятия с участием свыше 50 человек

В Москве запретили мероприятия с участием свыше 50 человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своём блоге.

"В Москве скорость распространения инфекции кратно ниже. Тем не менее, есть определённая динамика - за выходные заболели ещё 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений", - сообщил градоначальник.

Так, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) - с числом участников более 50 человек единовременно. Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

До особого распоряжения будет приостановлена работа кружков и секций программы "Московское долголетие", а также любых культурных и развлекательных мероприятий, проводимых на базе городских центров социального обслуживания.

Со вторника, 17 марта, режим свободного посещения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

С субботы, 21 марта (включительно), до воскресенья, 12 апреля (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому.

"AK&M" от 17.03.2020
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