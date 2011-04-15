Л.Михельсон увеличил долю в НОВАТЭКе до 0.026%

Председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон увеличил долю в компании до 0.026% с 0.0184%. Об этом говорится в сообщении НОВАТЭКа.



Доля была приобретена 11-12 марта.

НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль акционеров НОВАТЭКа по МСФО за 2019 год выросла в 5.3 раза до 865.477 млрд руб. со 163.742 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 3.7% до 862.803 млрд руб. с 831.758 млрд руб. Показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий вырос на 11% до 461.157 млрд руб. против 415.296 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 17.03.2020