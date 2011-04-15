В РФ отзывают 224 автомобиля Toyota Prius. Об этом сообщил Росстандарт.



Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с 1 августа 2016 года по 27 июня 2017 года.



Причиной отзыва транспортных средств является система оповещения о непристегнутом ремне безопасности водителя. Из-за особенностей производства электрических контактов системы предупреждения о непристегнутом ремне безопасности, расположенных в замке ремня безопасности, существует вероятность износа контактов и их замыкания продуктами износа при длительной эксплуатации автомобиля. При возникновении такой ситуации сигнальная лампа, информирующая о непристегнутом ремне безопасности водителя, не будет выключаться даже в том случае, если ремень безопасности корректно пристегнут.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет выполнена замена замка для ремня безопасности водителя.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 17.03.2020