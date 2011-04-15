В РФ отзывают 4 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen

В РФ отзывают 4.246 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen. Об этом сообщил Росстандарт.



Так, отзыву подлежат 2704 автомобиля Peugeot Traveller и Expert, а также 1542 автомобиля Citroen Jumpy и Spacetourer, реализованных с ноября 2017 года по ноябрь 2019 года.



Причиной отзыва транспортных средств является крепление топливного насоса, который может со временем приводить к появлению запаха и течи топлива.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На всех транспортных средствах будет выполнена проверка и, при необходимости, замена гайки крепления топливного насоса, уплотнения топливного насоса и топливного бака.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 17.03.2020