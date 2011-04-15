РЖД отменили поезда в Узбекистан и Азербайджан

В соответствии с уведомлением АО "Узбекистанские железные дороги" (АО O'zbekiston Temir Yo'llari) и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (Azуrbaycan Dуmir Yollari) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 16 мартаи до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Так, приостанавливается движение нижеперечисленных пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах: N334/333 Ташкент - Саратов - Ташкент, отправлением из Ташкента с 16 марта, из Саратова с 19 марта; N381/382 Ташкент - Уфа - Ташкент, отправлением из Ташкента с 19 марта, из Уфы с 21 марта; N369/370 Ташкент - Новосибирск - Ташкент, отправлением из Ташкента с 18 марта, из Новосибирска с 21 марта; N324/323 Ташкент - Волгоград - Ташкент, отправлением из Ташкента с 18 марта, из Волгограда с 21 марта; N371/372 Андижан - Уфа - Андижан, отправлением из Андижана с 21 марта, из Уфы с 24 марта; N315/316 Ташкент - Казань - Ташкент, отправлением из Ташкента с 21 марта, из Казани с 24 марта; N350/349 Ташкент - Москва - Ташкент, отправлением из Ташкента с 21 марта, из Москвы с 24 марта; N365/366 Челябинск - Ташкент - Челябинск, отправлением из Челябинска с 22 марта, из Ташкента с 24 марта; N369/370 Баку - Киев - Баку, включая беспересадочный вагон сообщением Баку - Днепропетро вск - Баку отправлением из Баку с 21 марта, отправлением из Киева с 23 апреля; N149/150 Андижан - Москва - Андижан, отправлением из Андижана с 22 марта, из Москвы с 25 марта, в том числе беспересадочные вагоны АО "ФПК" Оренбург - Санкт-Петербург, отправлением из Оренбурга с 24 марта; N5/6 Ташкент - Москва - Ташкент, отправлением из Ташкента с 19 марта, из Москвы с 22 марта, в том числе беспересадочные вагоны АО "ФПК" Оренбург - Санкт-Петербург, отправлением из Оренбурга 28 марта. Порядок курсирования беспересадочных вагонов Оренбург - Санкт-Петербург формирования АО "ФПК" будет объявлен дополнительно.



Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.



"AK&M" от 17.03.2020