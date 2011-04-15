ПФР рекомендовал пожилым людям реже посещать общественные места

Пенсионный фонд России рекомендовал пожилым людям реже посещать общественные места. Об этом говорится в сообщении фонда.



По данным Роспотребнадзора, люди в возрасте от 60 лет в большей степени, чем другие, подвержены воздействию коронавирусной инфекции. Из-за нагрузки на иммунную систему у пожилых людей вероятен риск осложнений, в том числе таких опасных, как вирусная пневмония.



В связи с тем, что коронавирусная инфекция передаётся при близком контакте, например когда зараженный человек чихает или кашляет рядом со здоровым, людям старшего возраста рекомендуется реже посещать общественные места и сократить передвижение на общественном транспорте, особенно в часы пик.



Также рекомендуется реже ходить в магазины, центры госуслуг и другие организации. В таких случаях родственники или социальные работники могут помочь дистанционно оплатить коммунальные услуги, купить продукты и другие необходимые товары.



В случае заболевания или плохого самочувствия - не только в связи с признаками простуды, но и по другим причинам, например из-за давления, - не стоит самостоятельно идти в поликлинику, лучше вызвать врача на дом, рекомендуют ведомства.



"AK&M" от 17.03.2020