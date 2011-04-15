РЖД отменили поезда в Казахстан

В соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (Казахстанские железные дороги) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Так, приостанавливается движение нижеперечисленных пассажирских поездов, включая прицепные и беспересадочные вагоны, курсирующие в их составах: N 7/8 Алматы - Саратов, отправлением из Алматы с 18 марта проследует до станции Уральск, оправлением из Саратова с 21 марта отменяется; N 39/40 Нур-Султан - Челябинск, отправлением из Нур-Султан с 18 марта проследует до станции Костанай, из Челябинска с 19 марта отменяется; N 83/84 Караганды - Москва, отправлением из Караганды с 18 марта проследует до станции Петропавловск, из Москвы с 20 марта отменяется; N 145/146 Караганды - Омск, отправлением из Караганды с 17 марта, из Омска с 18 марта; N 301/302 Алматы - Новосибирск, отправлением из Алматы с 18 марта проследует до станции Семей, из Новосибирска с 20 марта отменяется; N 303/304 Алматы - Казань, отправлением из Алматы с 23 марта, из Казани с 26 марта, в т.ч. группа беспересадочных вагонов Бишкек - Казань; N 363/364 Томск - Караганды (формирование ОАО "РЖД"), отправлением из Томска с 17 марта, отправлением из Караганды с 19 марта; N 363/364 Караганды - Томск (формирование АО НК КТЖ), отправлением из Караганды с 17 марта, отправлением из Томска с 19 марта; N 391/392 Томск - Риддер, отправлением из Томска с 20 марта, из Риддера с 23 марта; N 625/626 Атырау - Астрахань, отправлением из Атырау с 18 марта, из Астрахани с 19 марта; N 6814/6813 Костанай - Троицк, отправлением со станции Костанай с 18 марта проследует до станции Каерак, из Троицка с 18 марта отменяется; N 6871/6872 Уральск - Озинки, отправлением из Уральска с 19 марта проследует до станции Семиглавый Мар, из Озинок с 19 марта отменяется; N 6754/6753 Оренбург - Илецк, отправлением из Оренбурга и Илецка с 17 марта; N 6117/6118, N 6119/6120 Рубцовск - Локоть - Алейская, отправлением из Рубцовска и Алейской с 17 марта.



Неиспользованные проездные документы на отменённые поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обращаться в кассы на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.



"AK&M" от 17.03.2020