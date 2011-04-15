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17/03/2020
12:18

В ДОМ.РФ усилили меры по обеспечению непрерывности бизнес-процессов

В связи с увеличением случаев заболевания в России коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) руководство ДОМ.РФ приняло решение обеспечить удалённый доступ к работе для не менее 50% сотрудников. Об этом говорится в сообщении организации.

Институт развития предоставил возможность работать из дома с сохранением заработной платы сотрудникам, чьи дети не посещают детские сады и школы из-за коронавируса. Также в режиме самоизоляции необходимо оставаться работникам, которые выезжали за рубеж или контактировали с теми, кто недавно вернулся из заграничных поездок. Срок карантина составляет 14 дней.

Кроме того, отменены все командировки и внешние мероприятия, введено ограничение на собрания численностью более 3 человек. Соответствующие меры были приняты во всех офисах ДОМ.РФ на территории страны.

Все образовательно-просветительские мероприятия в регионах, посвящённые применению Стандарта комплексного развития территорий и новым механизмам жилищного строительства, было решено перевести в онлайн-формат с обеспечением технической возможности видео-конференц-связи.

"AK&M" от 17.03.2020
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