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17/03/2020
12:24

"Пулково" реализует профилактические меры в связи с коронавирусом

Управляющая компания аэропорта "Пулково" "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) реализует комплекс мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении компании.

В аэропорту Санкт-Петербурга создан оперативный штаб для совместной работы с авиакомпаниями, государственными контролирующими органами, органами местной власти, Роспотребнадзором по вопросам коронавируса.

Все воздушные суда, прибывающие в "Пулково" из регионов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, проходят дезинфекционную обработку.

В помещениях аэропорта "Пулково", включая лифты, стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, офисные помещения и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов.

В местах длительного пребывания пассажиров проводится обеззараживание воздуха с помощью очищающих установок. В туалетных комнатах зоны международных прилетов работают рециркуляторы воздуха. Проведена внеплановая ревизия вентиляционной системы помещений аэропорта.

Сотрудники аэропорта "Пулково" проинформированы о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции и о необходимости использования средств индивидуальной защиты. Персонал аэропорта регулярно получает защитные маски, перчатки, антисептические салфетки и гели.

При недомогании и других вопросах о самочувствии пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта могут обратиться в медпункт. Медпункт расположен на втором этаже пассажирского терминала и работает круглосуточно.

В рамках мер по противодействию распространения коронавирусной инфекции ВВСС ограничили проведение массовых мероприятий для сотрудников, перевели корпоративную коммуникацию в электронный и телефонный формат, отменили командировки в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничили зарубежные и региональные командировки.

Аэропорт "Пулково" занимает четвёртое место по объёму пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные Ворота Северной Столицы", который на основе государственно-частного партнёрства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития. По итогам 2019 года аэропорт Санкт-Петербурга обслужил более 19 млн пассажиров.

Пассажиропоток "Пулково" в 2019 году вырос на 8.1% до 19.581 млн по сравнению с годом ранее. Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос на 9.8% до 12.111 млн. Объём перевозок на международных воздушных линиях увеличился на 5.3% до 7.47 млн. "Пулково" обслужил 168.572 тыс. взлётно-посадочных операции, что на 1.9% больше показателя за 2018 год.

"AK&M" от 17.03.2020
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