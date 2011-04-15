Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

17/03/2020
10:52

"Лента" установила дезинфекторы во всех магазинах

"Лента" установила дезинфекторы для обработки рук во всех супермаркетах и гипермаркетах. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Дезинфекторы для обработки рук, которыми могут воспользоваться покупатели "Ленты", располагаются около входов в магазины сети. Рядом с ними вывешены плакаты с инструкциями. Ёмкости появились во всех 249 гипермаркетах и в 131 супермаркете в 88 городах страны.

Кроме того, в профилактических целях изменён режим работы вентиляционных систем, увеличилась частота проведения дезинфекции производственных, санитарно-бытовых помещений и торговых залов, всех поверхностей, тележек и терминалов оплаты.

Сотрудники клининговых компаний, работающие в помещениях "Ленты", прошли обучение по санитарно-гигиенической программе. Персонал торговой сети также может воспользоваться дезинфекторами, которые дополнительно установили в производственных помещениях и в офисе компании.

Перед началом каждой смены у работников измеряют температуру тела. Людей с симптомами простудных заболеваний не допускают к исполнению обязанностей.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.

Чистый убыток "Ленты" по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 4.5 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 2.2% по сравнению с чистой прибылью 5.2 млрд руб. и рентабельностью 2.7% годом ранее. Выручка выросла на 3.1% до 199.2 млрд руб. со 193.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 16.1 млрд руб., что на 5.7% ниже показателя за первое полугодие 2018 года - 17.1 млрд руб.

Совокупная выручка "Ленты" за 2019 год выросла на 1% до 417.5 млрд руб. с 413.6 млрд руб. годом ранее. За этот период было открыто в общей сложности 8 гипермаркетов и 3 супермаркета, в тот же период закрыто 3 гипермаркета и 7 супермаркетов.

"AK&M" от 17.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100