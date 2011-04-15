"Лента" установила дезинфекторы во всех магазинах

"Лента" установила дезинфекторы для обработки рук во всех супермаркетах и гипермаркетах. Об этом говорится в сообщении ритейлера.



Дезинфекторы для обработки рук, которыми могут воспользоваться покупатели "Ленты", располагаются около входов в магазины сети. Рядом с ними вывешены плакаты с инструкциями. Ёмкости появились во всех 249 гипермаркетах и в 131 супермаркете в 88 городах страны.



Кроме того, в профилактических целях изменён режим работы вентиляционных систем, увеличилась частота проведения дезинфекции производственных, санитарно-бытовых помещений и торговых залов, всех поверхностей, тележек и терминалов оплаты.



Сотрудники клининговых компаний, работающие в помещениях "Ленты", прошли обучение по санитарно-гигиенической программе. Персонал торговой сети также может воспользоваться дезинфекторами, которые дополнительно установили в производственных помещениях и в офисе компании.



Перед началом каждой смены у работников измеряют температуру тела. Людей с симптомами простудных заболеваний не допускают к исполнению обязанностей.



"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Компания управляет гипермаркетами и супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах. Компания также оперирует собственными распределительными центрами. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития.



Чистый убыток "Ленты" по МСФО за первое полугодие 2019 года составил 4.5 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 2.2% по сравнению с чистой прибылью 5.2 млрд руб. и рентабельностью 2.7% годом ранее. Выручка выросла на 3.1% до 199.2 млрд руб. со 193.2 млрд руб. Показатель EBITDA составил 16.1 млрд руб., что на 5.7% ниже показателя за первое полугодие 2018 года - 17.1 млрд руб.



Совокупная выручка "Ленты" за 2019 год выросла на 1% до 417.5 млрд руб. с 413.6 млрд руб. годом ранее. За этот период было открыто в общей сложности 8 гипермаркетов и 3 супермаркета, в тот же период закрыто 3 гипермаркета и 7 супермаркетов.



"AK&M" от 17.03.2020