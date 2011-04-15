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17/03/2020
12:21

Austrian Airlines временно приостановит полёты

Входящая в Lufthansa Group авиакомпания Austrian Airlines временно приостановит выполнение регулярных рейсов с 19 марта 2020 года. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Эти меры являются реакцией Austrian Airlines на ограничения на въезд, введённые многими странами в ответ на массовое распространение коронавируса.

Самолёт, выполняющий рейс OS 066 с вылетом из Чикаго, приземлится в Вене 19 марта в 08:20. До этого времени авиакомпании необходимо организованно и структурированно сократить провозную мощность, чтобы по возможности вернуть домой всех пассажиров и членов экипажей. Согласно первоначальному плану, Austrian Airlines отменит все рейсы до 28 марта, а пассажирам, которые забронировали билеты на рейс, выполняемый Austrian Airlines в этот период, будет предложено переоформить билеты на рейсы других авиакомпаний, если это возможно.

Кроме того, авиакомпании Lufthansa Group будут и дальше сокращать количество своих ближне- и дальнемагистральных рейсов. Отмены рейсов приведут к резкому снижению объёмов дальнемагистральных перевозок, особенно на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Южной Америке. В целом сокращение провозных мощностей Lufthansa Group на дальнемагистральных маршрутах будет значительным - до 90%. Первоначально на лето 2020 года было запланировано 1.3 тыс. еженедельных рейсов.

Дальнейшее сокращение коснётся и европейских рейсов. Первоначально авиакомпании Lufthansa Group планировали летом выполнять примерно по 11.7 тыс. ближнемагистральных рейсов каждую неделю.

В отличие от пассажирских авиакомпаний, Lufthansa Cargo до сих пор выполняет все запланированные рейсы, кроме отмененных рейсов в материковый Китай. Эта дочерняя компания Lufthansa Group продолжит делать все возможное для дальнейшего выполнения грузовых рейсов и поддержки таким образом глобальных цепочек поставок. Логистика и, в частности, авиаперевозки имеют первостепенное значение, особенно в условиях текущего кризиса.

Austrian Airlines AG - австрийские авиалинии. Вместе с региональным подразделением Tyrolean Airways (Austrian Arrows) выполняет регулярные рейсы по более, чем 130 маршрутам. Порт приписки - Венский международный аэропорт. Член Star Alliance и Austrian Airlines Group.

"AK&M" от 17.03.2020
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