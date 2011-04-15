Россия закрыла границы

Правительство РФ приняло решение о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Кабмина.



Въезд будет ограничен с 00:00 по местному времени 18 марта до 00:00 1 мая 2020 года.



Помимо этого, МВД России и его территориальным органам с 00:00 часов 18 марта поручено временно приостановить приём документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам и лицам без гражданства, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам.



МИДу России с 00:00 часов 18 марта поручено временно приостановить приём документов, оформление и выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ всех категорий виз, за исключением дипломатических, служебных, обыкновенных деловых виз лицам, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, а также обыкновенных частных виз иностранным гражданам и лицам без гражданства, следующим в РФ в связи со смертью близкого родственника; также поручено временно приостановить оформление виз в форме электронного документа иностранным гражданам.



"AK&M" от 17.03.2020