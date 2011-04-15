Правительство и ЦБ принимают меры против экономического влияния коронавируса

Правительство и Центральный банк Российской Федерации принимают оперативные меры против экономического влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Об этом говорится на сайте Кабмина.



Правительство и ЦБ благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет обладают достаточным объёмом финансовых ресурсов. Правительство и ЦБ будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры.



Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств - всё это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения, отмечается в сообщении.



Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.



Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования.



Первоочередными в текущей ситуации являются задачи в сфере здравоохранения. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в этой сфере является оперативный штаб под руководством Т.Голиковой.



Правительство и Центральный банк при реализации мер реагирования считают приоритетным минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации на граждан России. Пакет принимаемых Правительством и Банком России мер направлен на достижение трёх приоритетных задач: обеспечение финансовой стабильности; поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики; поддержка населения и региональных бюджетов.



Ответственным за разработку и реализацию соответствующего пакета мер, мониторинг состояния ключевых отраслей и системообразующих предприятий является оперативный штаб под руководством первого заместителя председателя Правительства Андрея Белоусова Андрея.



Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.



Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.



При реализации прочих мер экономического пакета Правительство и Банк России будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой стабильности.



Авиационный транспорт и туризм испытывают в настоящий момент наиболее серьёзное негативное влияние. В том числе из-за ограничений и введённых по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.



Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия. Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности.



Банк России предоставил банкам возможность работать с заёмщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны Правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей.



Главной задачей является сохранение ликвидности компаний из этих отраслей и их финансовой устойчивости, чтобы обеспечить их непрерывное функционирование до выяснения долгосрочных перспектив развития ситуации. Дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии.



Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.



Меры поддержки в первую очередь будут касаться отраслей, оказавшихся под наиболее серьёзным влиянием негативных факторов.



Правительство утвердит обновлённый список системно значимых компаний. Совместно с Банком России создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Решения о мерах дополнительной поддержки в рамках компаний данного списка будут приниматься оперативным штабом в случае необходимости.



Существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены. Правительство приняло решение по расширению программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий. При этом объём субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на один процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.



Правительством вместе с региональными властями также будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП - арендаторов государственного или муниципального имущества.



Со своей стороны Банк России также готов снять ограничения по перечню отраслей и повысить финансовую привлекательность своей программы рефинансирования кредитов МСП.



При необходимости Центральный банк будет готов расширить на компании МСП меры по неухудшению оценки их финансового положения, уже объявленные в сфере туризма и транспорта.



В случае появления новых отраслей, испытывающих серьёзные временные трудности, связанные с распространением коронавируса или мерами по ограничению его распространения, Банк России будет готов оперативно распространять на них аналогичные меры по неухудшению оценки финансового положения. Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение подстройки финансовой системы и экономики к новым условиям.



Правительство также приняло решение об изменении подхода к государственным контрактам по поставщикам, попавшим под негативное влияние сложившейся ситуации, в целях неприменения штрафных санкций. Подобный подход будет использован и в отношении штрафных санкций при несоблюдении мер валютного контроля для несырьевого экспорта.



Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости будет готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Уже также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней "зелёного коридора" по отдельным видам социально значимых товаров.



Государственным компаниям рекомендуется учитывать временный характер сложившейся ситуации при принятии решений по операционным и инвестиционным расходам.



Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат.



Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине.



В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трёх до семи лет, которые окажут поддержку семьям в непростой жизненной ситуации.



Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня. Министерством финансов в режиме реального времени будет осуществлён мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости им будет оказана необходимая финансовая поддержка.



Полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий.



Правительством Российской Федерации при тесном взаимодействии с Банком России и региональными властями будет сделано всё необходимое для стабилизации ситуации, чтобы минимизировать негативные последствия для граждан.



"AK&M" от 17.03.2020