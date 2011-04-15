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17/03/2020
12:52

Э.Набиуллина проведёт пресс-конференцию 20 марта

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина проведёт пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике 20 марта 2020 года.

Как говорится в материалах ЦБ, пресс-конференция состоится дополнительно к опубликованному графику пресс-конференций по денежно-кредитной политике. В условиях быстрого изменения ситуации на финансовом рынке и влияния на экономику распространения коронавируса (COVID-19) Банк России считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер.

Трансляция пресс-конференции будет доступна, как обычно, на сайте Банка России, в официальных аккаунтах в "ВКонтакте" и "Фейсбуке" и на YouTube-канале Банка России.

Пресс-конференция состоится в формате онлайн.

"AK&M" от 17.03.2020
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