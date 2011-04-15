ЦБ объявил о возможных перебоях на сайте 21-22 марта 2020 года.



Как говорится в материалах ЦБ, 21 марта запланирован запуск обновлённой версии официального сайта Банка России. Изменения коснутся дизайна интерфейса, все сервисы и подсистемы сайта будут функционировать в обычном режиме.



Во время проведения технологических работ 21 и 22 марта возможны кратковременные перебои в доступности сайта.



Текущая версия сайта будет перемещена на www.old.cbr.ru, её обновление будет продолжаться до 18:00 27 марта. При этом основной версией официального сайта следует считать www.cbr.ru.



Обновление старой версии будет прекращено 27 марта 2020 года с 18:00 MСK, однако она останется доступна как архив.



"AK&M" от 17.03.2020