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17/03/2020
13:05

ЦБ объявил о возможных перебоях на сайте 21-22 марта

ЦБ объявил о возможных перебоях на сайте 21-22 марта 2020 года.

Как говорится в материалах ЦБ, 21 марта запланирован запуск обновлённой версии официального сайта Банка России. Изменения коснутся дизайна интерфейса, все сервисы и подсистемы сайта будут функционировать в обычном режиме.

Во время проведения технологических работ 21 и 22 марта возможны кратковременные перебои в доступности сайта.

Текущая версия сайта будет перемещена на www.old.cbr.ru, её обновление будет продолжаться до 18:00 27 марта. При этом основной версией официального сайта следует считать www.cbr.ru.

Обновление старой версии будет прекращено 27 марта 2020 года с 18:00 MСK, однако она останется доступна как архив.

"AK&M" от 17.03.2020
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