Пушкинский музей закрылся до 10 апреля

Пушкинский музей закрыт для посетителей с 17 марта по 10 апреля 2020 года. Об этом говорится на сайте музея.



Срок при этом может быть продлён.

"Если Вы приобрели на сайте билет или экскурсионную путёвку на любую дату с 17 марта по 10 апреля, но не получили их в кассе, Вам автоматически будет возвращена стоимость оплаченного заказа в полном объёме в ближайшее время. Если Вы уже получили билет или экскурсионную путёвку в кассе, чтобы осуществить возврат, просим Вас отправить заявление на возврат на адрес электронной почты tickets@arts-museum.ru, дождаться подтверждения возврата, после чего прийти в кассу музея лично с оригиналами билетов. Касса работает в Главном здании (ул. Волхонка, 12, вход с правой стороны здания) со вторника по воскресенье с 11:00 до 18:00. Рекомендуем перед визитом в музей уточнять режим работы кассы по телефону +7 (495) 697-95-78, - отмечается в сообщении. Информация для владельцев абонементов будет опубликована позднее.





"AK&M" от 17.03.2020