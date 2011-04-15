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17/03/2020
16:33

Airbus приостанавливает производство на французских и испанских предприятиях

Airbus временно приостанавливает производство на своих французских и испанских предприятиях на четыре дня. Об этом говорится в заявлении компании.

Такие меры приняты в связи с развитием пандемии коронавируса (COVID-19) по всему миру.

Airbus - единственный производитель в аэрокосмической отрасли, предлагающий как самолёты, так и вертолёты для деловой и частной авиации.

Чистый убыток Airbus за 2019 год составил 1.362 млрд евро против прибыли 3.054 млрд евро годом ранее. Выручка увеличилась на 11% до 70.478 млрд евро с 63.707 млрд евро. Скорректированный показатель EBIT составил 6.946 млрд евро против 5.834 млрд евро годом ранее (+19%).

"AK&M" от 17.03.2020
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