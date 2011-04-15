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17/03/2020
13:57

РЖД отменили поезда в Финляндию

В соответствии с уведомлением VR Group Ltd (железные дороги Финляндии) и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 18 марта 2020 года приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов между Россией и Финляндией. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

Так, приостанавливается движение нижеперечисленных пассажирских поездов: N 32/31 Москва - Хельсинки "Лев Толстой" отправлением из Москвы с 18 марта, из Хельсинки с 19 марта; скоростных поездов "Аллегро" N 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788 Санкт-Петербург - Хельсинки "Аллегро" отправлением из Санкт-Петербурга и Хельсинки с 19 марта.

Обращаем внимание россиян, находящихся на территории Республики Финляндия, что в последний рейс из Хельсинки 18 марта отправятся пассажирский поезд N 31 "Лев Толстой" Хельсинки-Москва в 17:44 и скоростной поезд "Аллегро" N 788 в 19:00.

О возобновлении движения поездов будет объявлено дополнительно.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.

Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.

"AK&M" от 17.03.2020
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