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17/03/2020
13:51

Жермен Жан-Пьер возвращается на должность гендиректора "Ашана"

Жермен Жан-Пьер возвращается на должность гендиректора "Ашана".

В Едином государственном реестре юридических лиц 13 марта 2020 года появились сведения о новом генеральном директоре ООО "Ашан". Им стал Жермен Жан-Пьер.

Жан-Пьер Жермен пришёл в Auchan в 1975 году и начинал карьеру в должности работника торгового зала отдела "овощи-фрукты". В 2007 году стал генеральным директором Auchan, а в 2014 году занял пост президента. В 2017 году было объявлено, что менеджер покидает компанию в связи с выходом на пенсию.

ООО "Ашан", которое является российской структурой крупного французского ритейлера Auchan, Жермен Жан Пьер возглавлял с 15 мая 2009 года по 18 декабря 2019 года. В конце прошлого года вместо него руководителем компании был назначен бывший топ-менеджер Х5 Retail Group - Толай Йоханнес.

Ашан - один из крупнейших ритейлеров России. Выручка компании за 2018 год составила 271 млрд руб.

"AK&M" от 17.03.2020
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