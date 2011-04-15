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17/03/2020
14:55

Госдума приняла закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении поправки в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Об этом говорится в материалах ГД.

Согласно документу пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приёмной семье, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравниваться к работающим и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

"AK&M" от 17.03.2020
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