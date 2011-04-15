Госдума приняла закон об индексации пенсий пенсионерам-опекунам

Государственная Дума на пленарном заседании приняла в третьем чтении поправки в закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации". Об этом говорится в материалах ГД.



Согласно документу пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приёмной семье, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравниваться к работающим и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.



"AK&M" от 17.03.2020