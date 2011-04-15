Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 марта

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Банк России установил на 18 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.9397
1 Азербайджанский манат 43.5541
100 Армянских драмов 15.0872
1 Белорусский рубль 31.2773
1 Болгарский лев 42.0544
1 Бразильский реал 14.7764
100 Венгерских форинтов 23.7480
1000 Вон Республики Корея 59.6067
10 Гонконгских долларов 95.1572
1 Датская крона 11.0076
1 Доллар США 73.8896
1 Евро 82.3056
100 Индийских рупий 99.7699
100 Казахстанских тенге 16.9439
1 Канадский доллар 52.7105
10 Киргизских сомов 10.1345
1 Китайский юань 10.5398
10 Молдавских леев 41.6397
1 Новый туркменский манат 21.1415
10 Норвежских крон 72.2354
1 Польский злотый 18.3440
1 Румынский лей 16.9877
1 СДР (специальные
права заимствования) 101.8672
1 Сингапурский доллар 51.9325
10 Таджикских сомони 75.9283
1 Турецкая лира 11.4725
10000 Узбекских сумов 77.5988
10 Украинских гривен 27.3767
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 90.2192
10 Чешских крон 30.0970
10 Шведских крон 75.3929
1 Швейцарский франк 77.7540
10 Южноафриканских рэндов 44.6582
100 Японских иен 69.2272
"AK&M" от 17.03.2020