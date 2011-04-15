Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 18 марта

Банк России установил на 18 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.9397

1 Азербайджанский манат 43.5541

100 Армянских драмов 15.0872

1 Белорусский рубль 31.2773

1 Болгарский лев 42.0544

1 Бразильский реал 14.7764

100 Венгерских форинтов 23.7480

1000 Вон Республики Корея 59.6067

10 Гонконгских долларов 95.1572

1 Датская крона 11.0076

1 Доллар США 73.8896

1 Евро 82.3056

100 Индийских рупий 99.7699

100 Казахстанских тенге 16.9439

1 Канадский доллар 52.7105

10 Киргизских сомов 10.1345

1 Китайский юань 10.5398

10 Молдавских леев 41.6397

1 Новый туркменский манат 21.1415

10 Норвежских крон 72.2354

1 Польский злотый 18.3440

1 Румынский лей 16.9877

1 СДР (специальные

права заимствования) 101.8672

1 Сингапурский доллар 51.9325

10 Таджикских сомони 75.9283

1 Турецкая лира 11.4725

10000 Узбекских сумов 77.5988

10 Украинских гривен 27.3767

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 90.2192

10 Чешских крон 30.0970

10 Шведских крон 75.3929

1 Швейцарский франк 77.7540

10 Южноафриканских рэндов 44.6582

100 Японских иен 69.2272

"AK&M" от 17.03.2020