Банк России на 18 марта понизил курс евро к рублю более чем на 44 копейки до 82.3056 руб., курс доллара США - почти на 24 коп. до 73.8896 руб.

Банк России на 18 марта понизил официальный курс евро к рублю более чем на 44 копейки до 82.3056 руб. с 82.7471 руб., курс доллара США - почти на 24 коп. до 73.8896 руб. с 74.1262 руб. 17 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 18 марта уменьшилась почти на 33 копейки (-0.42%) до 77.6768 руб. с 78.0056 руб. 17 марта.



"AK&M" от 17.03.2020