ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1.5 трлн руб.

ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель в сегменте СМБ на 13% до 1.57 трлн руб. по итогам 2019 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Из них 1.27 трлн руб. формируют кредитный портфель (рост за год - 11%). Портфель привлечённых средств вырос на 9%, достигнув 1.5 трлн руб.



Значительный объём кредитного портфеля формируют предприятия пищевой, сельскохозяйственной отрасли и сферы торговли (42%), 16% приходятся на недвижимость и стройматериалы, жилищное и коммерческое строительство. В тройке лидеров - компании нефтегазовой и химической областей (4%).



Кредитный портфель ВТБ по этому направлению государственной поддержки бизнеса в 2019 году вырос на 66% и превысил 222 млрд руб. В рамках "Программы 1764", реализуемой совместно с Минэкономразвития, банк ведёт свыше 2 тыс. договоров на сумму более 115 млрд руб., по программе Минсельхоза - свыше 1.4 тыс. на 201.6 млрд руб.



Документарный портфель банка в сегменте среднего и малого бизнеса за год вырос на 21% и превысил 300 млрд руб. Наибольшие доли в нём занимают предприятия инфраструктурного строительства и транспорта (36%), а также торговые компании (14%).



ПАО "Банк ВТБ", его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.



Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.



По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (15.5 трлн руб.) и средствам клиентов (10.9 трлн руб.).



"AK&M" от 17.03.2020