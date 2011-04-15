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17/03/2020
15:17

"Распадская" отчитается по МСФО 20 марта

ПАО "Распадская" опубликует в пятницу, 20 марта 2020 года свои финансовые результаты по МСФО за год, окончившийся 31 декабря 2019 года. Об этом сообщила компания.

ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально-интегрированной металлургической и горнодобывающей компании "ЕВРАЗ".


"AK&M" от 17.03.2020
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