"Магнит" на 20% увеличил отгрузки товаров со складов по всей России

На фоне роста спроса на товары первой необходимости "Магнит" увеличил отгрузки из распределительных центров в магазины на 20% по всему ассортименту продукции. Об этом говорится в сообщении компании.



Отгрузки товаров первой необходимости, в том числе круп, муки, сахара, подсолнечного масла, консервов, детского питания, сгущенного молока, бытовой химии и средств личной гигиены, компания нарастила на 30%. Эти предупредительные меры направлены на обеспечение постоянного наличия продукции на полках магазинов.



С середины прошлой недели "Магнит" начал увеличивать уровень запасов товаров непосредственно в магазинах, там, где позволяет формат - в первую очередь в супермаркетах, а также в отдельных магазинах "у дома", минимизируя неудобства для покупателей. Сейчас компания поддерживает стандартный график поставок в торговые точки, но увеличила их объем, чтобы иметь возможность гибко реагировать на рост спроса. "Магнит" в любой момент может нарастить частоту поставок. В настоящее время задействован весь собственный парк грузовиков компании - около 5.6 тыс. автомобилей.



"Магнит" поддерживает повышенный уровень запасов в своих 38 распределительных центрах и активно работает с поставщиками над его поддержанием до стабилизации ситуации. Так, например, запас бытовой химии на складах "Магнита" составляет более четырёх месяцев, консервов - более трёх месяцев. Запас социально-значимых продуктов питания длительного хранения увеличен в два раза. Сегодня компания размещает у поставщиков увеличенные заказы на товары первой необходимости.



Компания активно взаимодействует с Министерством промышленности и торговли России и придерживается рекомендаций регулятора по поддержанию в магазинах постоянных запасов.



Ритейлер ввёл профилактические меры в распределительных центрах, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Весь персонал складов, а также водители грузовиков, проходят ежедневное медобследование. Увеличено число мероприятий по дезинфекции помещений складов, комплексы повсеместно оснащены антисептическими средствами.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноимённую сеть магазинов.



Чистая прибыль "Магнита" за 2019 год сократилась на 49% до 17.1 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Общая выручка выросла на 10.6% до 1368.7 млрд руб. Показатель EBITDA составил 83.1 млрд руб. Компания открыла (net) 2377 магазинов (1195 магазинов у дома, 6 супермаркетов и 1176 магазинов дрогери). Общее количество магазинов сети составило 20725 по состоянию на 31 декабря 2019 года.



"AK&M" от 17.03.2020