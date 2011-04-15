Перенос Всероссийского съезда водопользователей!

В связи с обострившейся ситуацией, связанной с распространением коронавируса COVID-19, срок проведения Всероссийского съезда водопользователей, намеченный ранее на 28 апреля 2020 года, переносится на неопределённое время.



О точной дате мероприятия Оргкомитет Съезда сообщит, как только ситуация изменится.



Оргкомитет искренне надеется на улучшение общей эпидемиологической ситуации и желает всем здоровья и оптимизма!



Подробная информация на сайте: http://СЪЕЗД-ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.РФ











"AK&M" от 17.03.2020